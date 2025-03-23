В России придумали фейк об атаке дронов на Киев
Оккупанты обстреляли Киев дронами в ночь на 23 марта. Российские пропагандисты придумали фейк, обвинив в повреждениях якобы работу украинской ПВО.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Российские пропагандисты распространяют фейк, что разрушения в Киеве возникли якобы в результате работы украинской ПВО", - говорится в сообщении.
На самом деле, как подчеркивают в ЦПД, разрушения и жертвы в результате атаки БпЛА на Киев вызваны очередным террористическим актом РФ, в результате которого погибли 3 человека, в том числе отец и его пятилетняя дочь.
"Российская пропаганда систематически распространяет подобные фейки после массированных ракетно-дронных атак по городам Украины", - добавили в Центре.
В России придумали фейк об атаке дронов на Киев (t.me/CenterCounteringDisinformation)
Таким образом оккупанты оправдывают собственные преступленя против гражданских и перекладывают ответственность на Вооруженные Силы Украины.
Атака РФ по Украине
В ночь на 23 марта российские войска устроили массированную атаку по Украине. Оккупанты выпустили 147 беспилотников. Важно, что во время этой атаке большая часть этих БПЛА были ударными, имитаторов было использовано только 25.
В частности, захватчики атаковали дронами Киев. Повреждения фиксировались в нескольких районах. По последним данным, из-за атаки РФ в Киеве трое людей погибли, еще 10 пострадали.
Также российские военные атаковали Киевскую область дронами. Из-за вражеской атаки зафиксированы поврежденные дома и есть пострадавшие.
На атаку на Киев отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, РФ на этой неделе выпустила по Украине более 1580 управляемых авиационных бомб, почти 1100 ударных дронов и 15 различных ракет.
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