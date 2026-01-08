У Росії пригрозили, що західні війська в Україні стануть "законними бойовими цілями"

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 6 січня в Парижі відбулися переговори за участю України, США та країн "коаліції охочих" щодо гарантій безпеки для України в рамках мирної угоди.

Союзники України планують узяти на себе реальні обов’язкові зобов’язання, які будуть діяти у випадку нової агресії Росії. Ці положення закладені у проєкті Паризької угоди про гарантії безпеки для України.

Також представники України та США в рамках "коаліції охочих" домовилися про конкретні кроки з реалізації та контролю режиму припинення вогню, однак остаточне просування цих домовленостей залежить від позиції Росії, яка поки що не підтвердила готовність їх виконувати.

Відомо, що Франція та Німеччина вже давно висловили готовність відправити свої війська в Україну після припинення вогню.

Тим часом Німеччина висловила готовність приєднатися до забезпечення можливого режиму припинення вогню в Україні, але не беручи на себе зобов'язань щодо направлення військ.

А Бельгія готова надати авіацію і флот для забезпечення безпеки України після завершення війни.

Крім того, Канада також допускає розміщення в Україні своїх військ у разі укладення мирної угоди. Початковим внеском країни може стати навчання українських військових.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас також заявив, що після настання миру країна могла б направити до України кілька сотень своїх військових.

До того ж прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес вперше допустив участь іспанських військових у миротворчій місії в Україні після припинення вогню в рамках потенційної мирної угоди.

Румунія не буде відправляти до України свої війська, але готова зробити свій внесок в гарантії безпеки, посиливши безпеку в Чорному морі.