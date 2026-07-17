У Росії почали масово позбуватися АЗС
Паливна криза в Росії набирає обертів: лише за останній місяць у країні з'явилося понад 150 оголошень про продаж автозаправних станцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия".
На продаж виставляють як окремі автозаправки, так і АЗС великих нафтових компаній.
Їхня вартість коливається від 1 млн до 150 млн рублів залежно від регіону, обладнання та інших факторів.
Ба більше, вказано, що в деяких випадках власники продають одразу цілі мережі заправок.
Річ у тім, що незалежні АЗС опинилися у складній ситуації через різке подорожчання пального.
Вони вимушені закуповувати бензин і дизель за високими цінами на біржі або через посередників, тоді як великі нафтові компанії насамперед забезпечують пальним власні заправки.
Паливна криза в РФ
Криза на паливному ринку Росії почалася ще в червні внаслідок потужних діпстрайків України по ворожих НПЗ.
У деяких регіонах фіксують перебої з бензином і дизелем, а на автозаправках досі формуються кілометрові черги. Подекуди водіям доводиться чекати на пальне до 10 годин.
Станом на початок року в Росії працювало близько 27,7 тисячі автозаправних станцій. Із них майже 19,84 тисячі були незалежними, тобто не належали великим нафтовим компаніям.
До речі, нещодавно з'ясувалося, що Кремль благає Індію про додаткові партії бензину.
Що цікаво, сам Путін публічно визнав, що удари українських дронів спричинили "певні проблеми з нафтопродуктами" в Росії.
Також РБК-Україна писало, чому російські мільярдери терміново виводять гроші з країни.