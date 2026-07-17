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В России начали массово избавляться от АЗС

10:59 17.07.2026 Пт
2 мин
Что на самом деле происходит в стране-агрессоре?
aimg Юлия Капитонова
В России начали массово избавляться от АЗС Фото: Топливный рынок РФ не может оправиться от ударов Украины (Getty Images)
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Топливный кризис в России набирает обороты: только за последний месяц в стране появилось более 150 объявлений о продаже автозаправочных станций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

На продажу выставляются как отдельные автозаправки, так и АЗС крупных нефтяных компаний.

Их стоимость колеблется от 1 млн. до 150 млн. рублей в зависимости от региона, оборудования и других факторов.

Более того, указано, что в некоторых случаях владельцы продают сразу целые сети заправок.

Дело в том, что независимые АЗС оказались в сложной ситуации из-за резкого подорожания топлива.

Они вынуждены закупать бензин и дизель по высоким ценам на бирже или через посредников, тогда как крупные нефтяные компании, прежде всего, обеспечивают горючим собственные заправки.

Топливный кризис в РФ

Кризис на топливном рынке России начался еще в июне в результате мощных дипстрайков Украины по враждебным НПЗ.

В некоторых регионах фиксируют перебои с бензином и дизелем, а на автозаправках до сих пор формируются километровые очереди. Кое-где водителям приходится ждать топлива до 10 часов.

По состоянию на начало года в России работало около 27,7 тысяч автозаправочных станций. Из них почти 19,84 тысяч были независимыми, то есть не принадлежали крупным нефтяным компаниям.

Кстати, недавно выяснилось, что Кремль умоляет Индию о дополнительных партиях бензина.

Что интересно, сам Путин публично признал, что удары украинских дронов вызвали "определенные проблемы с нефтепродуктами" в России.

Также РБК-Украина писало, почему российские миллиардеры срочно выводят деньги из страны.

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