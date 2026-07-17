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Росія випрошує додаткові партії бензину в Індії, - ISW

10:02 17.07.2026 Пт
2 хв
Чи погодилася Індія допомогти РФ?
aimg Тетяна Степанова
Росія випрошує додаткові партії бензину в Індії, - ISW Фото: Росія випрошує додаткові партії бензину в Індії (Getty Images)
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Найбільші російські енергетичні компанії звернулися до індійських нафтопереробних підприємств із проханням збільшити постачання бензину після того, як українські удари вивели з ладу значну частину нафтопереробних потужностей РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

"Роснефть", "Газпромнефть" і "Лукойл" входять до числа компаній, які зв’язалися з індійськими партнерами, зокрема з приватними та державними нафтопереробними підприємствами.

Російські компанії зверталися до них із проханням про додаткові обсяги бензину, але у них немає надлишкових обсягів для експорту.

Аналітики зазначають, що Росія шукатиме також джерела постачання дизельного пального, якщо українські атаки виведуть з ладу додаткові нафтопереробні потужності.

Наслідки української кампанії вже стали рекордними. За оцінками аналітиків, удари безпілотників могли вивести з ладу від 20% до 40% усіх нафтопереробних потужностей РФ.

Через це середньодобова переробка нафти впала до 3,91 млн барелів - найнижчого показника з березня 2005 року. Це більш ніж на 1,4 млн барелів менше, ніж рік тому. Паливна криза вже змусила російську владу запровадити жорсткі обмеження на експорт дизельного пального, бензину та авіаційного гасу.

Експерти вважають, що якщо атаки України триватимуть, дефіцит пального всередині Росії лише поглиблюватиметься, а Кремль дедалі більше залежатиме від імпортних поставок.

Паливна криза у Росії

Нагадаємо, через атаки українських дронів Росія зіткнулася з поглибленням паливної кризи. Дефіцит пального вже призвів до нового стрибка роздрібних цін.

Зазначимо, що нещодавно російський диктатор Володимир Путін визнав, що удари українських дронів спричинили "певні проблеми з нафтопродуктами" в РФ. Водночас він запевнив, що ситуацію нібито вдається поступово стабілізувати.

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