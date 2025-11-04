У Росії два НПЗ зупинили свою роботу після ударів дронів

Що передувало

Раніше стало відомо, що у місті Стерлітамак у Башкортостані РФ вночі після вибуху було пошкоджено місцевий нафтохімічний завод. Раніше там оголошувалась "дронова небезпека".

Пізніше мер міста підтвердив, що вибух стався у цеху водоочищення АТ "Стерлітамакський нафтохімічний завод", частково стався обвал цеху, ніхто не постраждав. Він додав, що причини вибуху встановлюються.

Окрім того, у ніч на 4 листопада мешканці російських Липецька та Нижнього Новгорода скаржились на вибухи, працювало ППО. Не працювали аеропорти Волгограда, Тамбова, Пензи, Саратова і Самари. Також ввечері 3 листопада в деяких російських містах зникло світло.

Попередньої ночі, 3 листопада, Сили оборони України атакували Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області РФ. Зафіксовано влучання в об'єкт та пожежу в районі нафтопереробних установок.

Зазначається, що Саратовський НПЗ – це одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тон. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Днями голова СБУ Василь Малюк повідомив, що українські сили завдали вже 160 ударів по НПЗ та інших об'єктах у глибині Росії. За його словами, лише у вересні-жовтні було уражено низку ключових НПЗ, що призвело до падіння нафтовидобутку на 90% та дефіциту пального понад 20%.