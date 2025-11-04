В России два НПЗ остановили свою работу после ударов дронов

Что предшествовало

Ранее стало известно, что в городе Стерлитамак в Башкортостане РФ ночью после взрыва был поврежден местный нефтехимический завод. Ранее там объявлялась "дроновая опасность".

Позже мэр города подтвердил, что взрыв произошел в цехе водоочистки АО "Стерлитамакский нефтехимический завод", частично произошел обвал цеха, никто не пострадал. Он добавил, что причины взрыва устанавливаются.

Кроме того, в ночь на 4 ноября жители российских Липецка и Нижнего Новгорода жаловались на взрывы, работало ПВО. Не работали аэропорты Волгограда, Тамбова, Пензы, Саратова и Самары. Также вечером 3 ноября в некоторых российских городах пропал свет.

Предыдущей ночью, 3 ноября, Силы обороны Украины атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод в Саратовской области РФ. Зафиксировано попадание в объект и пожар в районе нефтеперерабатывающих установок.

Отмечается, что Саратовский НПЗ - это одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России. По состоянию на 2023 год объем переработки составил 4,8 млн тонн. Предприятие привлечено к обеспечению потребностей вооруженных сил РФ.

На днях глава СБУ Василий Малюк сообщил, что украинские силы нанесли уже 160 ударов по НПЗ и другим объектам в глубине России. По его словам, только в сентябре-октябре был поражен ряд ключевых НПЗ, что привело к падению нефтедобычи на 90% и дефициту топлива более 20%.