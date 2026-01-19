Росії буде складно атакувати Україну з моря до весни, - ВМС

Сезон штормів в акваторіях Чорного та Азовського морів заважатиме Росії запускати ракети по Україні до весни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, - вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує", - сказав він.
Речник ВМС зазначив, що сезон штормів у морі триває з середини осені до середини весни. В цей період запуск ракет країною-агресоркою ускладнений, враховуючи "не найкраще географічне положення" пункту базування кораблів Новоросійськ.
За словами Плетенчука, у Новоросійську доволі складна навігація, особливо в період штормів.
"Станом на зараз, як ви бачите, в Криму бойових одиниць немає", - зауважив він.
Речник ВМС додав, що розвідувальна авіація наразі працює в акваторії, однак не в тих об'ємах, як під час кращої погоди.
Нагадаємо, у грудні стало відомо, що безпілотники СБУ атакували російський підводний човен у порту Новоросійська, що стало першим зафіксованим в історії випадком удару дронами по підводному човну.
Пізніше Плетенчук заявив, що підготовка до ураження російського підводного човна "Варшавянка" в порту Новоросійська була складною та багаторівневою.
Речник ВМС також повідомляв, що попри усі заходи, порт у російському Новоросійську залишається небезпечною локацією для російських кораблів, адже там їх можуть "дістати" українські воїни.
Також у ВМС розповіли, що РФ запускає крилаті ракети "Калібр" з Чорного моря в обмеженій кількості через технічні труднощі та несприятливі погодні умови. Ефективність цих ракет знизилася порівняно з початком повномасштабного вторгнення.
Зазначимо, Плетенчук повідомив, що уразити кораблі РФ безпосередньо перед запуском ракет морського базування "Калібр" є дуже складним завданням, оскільки йдеться лише про кілька годин.