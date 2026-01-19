России будет сложно атаковать Украину с моря до весны, - ВМС

Сезон штормов в акваториях Черного и Азовского морей будет мешать России запускать ракеты по Украине до весны.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.
"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, - они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", - сказал он.
Представитель ВМС отметил, что сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. В этот период запуск ракет страной-агрессором затруднен, учитывая "не самое лучшее географическое положение" пункта базирования кораблей Новороссийск.
По словам Плетенчука, в Новороссийске довольно сложная навигация, особенно в период штормов.
"По состоянию на сейчас, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет", - отметил он.
Представитель ВМС добавил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как во время лучшей погоды.
Напомним, в декабре стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска, что стало первым зафиксированным в истории случаем удара дронами по подводной лодке.
Позже Плетенчук заявил, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.
Представитель ВМС также сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские воины.
Также в ВМС рассказали, что РФ запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.
Отметим, Плетенчук сообщил, что поразить корабли РФ непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" является очень сложной задачей, поскольку речь идет лишь о нескольких часах.