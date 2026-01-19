России будет сложно атаковать Украину с моря до весны, - ВМС

"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, - они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", - сказал он.

Представитель ВМС отметил, что сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. В этот период запуск ракет страной-агрессором затруднен, учитывая "не самое лучшее географическое положение" пункта базирования кораблей Новороссийск.

По словам Плетенчука, в Новороссийске довольно сложная навигация, особенно в период штормов.

"По состоянию на сейчас, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет", - отметил он.

Представитель ВМС добавил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как во время лучшей погоды.