Росії буде складно атакувати Україну з моря до весни, - ВМС

Сезон штормів в акваторіях Чорного та Азовського морів заважатиме Росії запускати ракети по Україні до весни.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в етері телемарафону заявив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, - вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує", - сказав він.

Речник ВМС зазначив, що сезон штормів у морі триває з середини осені до середини весни. В цей період запуск ракет країною-агресоркою ускладнений, враховуючи "не найкраще географічне положення" пункту базування кораблів Новоросійськ.

За словами Плетенчука, у Новоросійську доволі складна навігація, особливо в період штормів.

"Станом на зараз, як ви бачите, в Криму бойових одиниць немає", - зауважив він.

Речник ВМС додав, що розвідувальна авіація наразі працює в акваторії, однак не в тих об'ємах, як під час кращої погоди.