ua en ru
Пн, 19 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

России будет сложно атаковать Украину с моря до весны, - ВМС

Понедельник 19 января 2026 14:15
UA EN RU
России будет сложно атаковать Украину с моря до весны, - ВМС Фото: Дмитрий Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Валерий Ульяненко

Сезон штормов в акваториях Черного и Азовского морей будет мешать России запускать ракеты по Украине до весны.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона заявил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, - они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", - сказал он.

Представитель ВМС отметил, что сезон штормов в море длится с середины осени до середины весны. В этот период запуск ракет страной-агрессором затруднен, учитывая "не самое лучшее географическое положение" пункта базирования кораблей Новороссийск.

По словам Плетенчука, в Новороссийске довольно сложная навигация, особенно в период штормов.

"По состоянию на сейчас, как вы видите, в Крыму боевых единиц нет", - отметил он.

Представитель ВМС добавил, что разведывательная авиация сейчас работает в акватории, однако не в тех объемах, как во время лучшей погоды.

Удары по кораблям флота РФ

Напомним, в декабре стало известно, что беспилотники СБУ атаковали российскую подводную лодку в порту Новороссийска, что стало первым зафиксированным в истории случаем удара дронами по подводной лодке.

Позже Плетенчук заявил, что подготовка к поражению российской подводной лодки "Варшавянка" в порту Новороссийска была сложной и многоуровневой.

Представитель ВМС также сообщал, что несмотря на все меры, порт в российском Новороссийске остается опасной локацией для российских кораблей, ведь там их могут "достать" украинские воины.

Также в ВМС рассказали, что РФ запускает крылатые ракеты "Калибр" из Черного моря в ограниченном количестве из-за технических трудностей и неблагоприятных погодных условий. Эффективность этих ракет снизилась по сравнению с началом полномасштабного вторжения.

Отметим, Плетенчук сообщил, что поразить корабли РФ непосредственно перед запуском ракет морского базирования "Калибр" является очень сложной задачей, поскольку речь идет лишь о нескольких часах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Чорне море ВМС Азовское море Война в Украине
Новости
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
ЧС в энергетике может продлиться до конца отопительного сезона, - эксперт
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа