Росіяни зранку вдарили дронами по Одещині: що відомо про наслідки

У неділю вранці, 9 листопада, російська армія дронами атакувала південну частину Одеської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.
За попередніми даними, внаслідок російської атаки пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них зруйновано. Пожежі не виникло.
Також пошкоджено скління у багатоповерховому житловому будинку. На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, минулої ночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.
За попередніми даними станом на 09:00 неділі, 9 листопада, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.
Також Чернігівська область знову опинилася під інтенсивним російським вогнем. За минулу добу регіон зазнав 44 обстріли, унаслідок яких зафіксовано 73 вибухи.