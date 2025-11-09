Росіяни зранку вдарили дронами по Одещині: що відомо про наслідки

За попередніми даними, внаслідок російської атаки пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них зруйновано. Пожежі не виникло.

Також пошкоджено скління у багатоповерховому житловому будинку. На щастя, минулося без постраждалих.

Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odeskaODA)

Нагадаємо, минулої ночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.