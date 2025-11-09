UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни зранку вдарили дронами по Одещині: що відомо про наслідки

Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталія Кава

У неділю вранці, 9 листопада, російська армія дронами атакувала південну частину Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську ОВА.

За попередніми даними, внаслідок російської атаки пошкоджено кілька приватних гаражів, один із них зруйновано. Пожежі не виникло.

Також пошкоджено скління у багатоповерховому житловому будинку. На щастя, минулося без постраждалих.

Фото: наслідки обстрілу Одеської області (t.me/odeskaODA) 

Нагадаємо, минулої ночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.

Обстріли 9 листопада

За попередніми даними станом на 09:00 неділі, 9 листопада, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Також Чернігівська область знову опинилася під інтенсивним російським вогнем. За минулу добу регіон зазнав 44 обстріли, унаслідок яких зафіксовано 73 вибухи.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна в Україні