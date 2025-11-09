Россияне утром ударили дронами по Одесской области: что известно о последствиях

По предварительным данным, в результате российской атаки повреждены несколько частных гаражей, один из них разрушен. Пожар не возник.

Также повреждено остекление в многоэтажном жилом доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odeskaODA)

Напомним, минувшей ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.