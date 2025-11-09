RU

Россияне утром ударили дронами по Одесской области: что известно о последствиях

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталья Кава

В воскресенье утром, 9 ноября, российская армия дронами атаковала южную часть Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА.

По предварительным данным, в результате российской атаки повреждены несколько частных гаражей, один из них разрушен. Пожар не возник.

Также повреждено остекление в многоэтажном жилом доме. К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odeskaODA)

Напомним, минувшей ночью враг снова атаковал Одесскую область дронами. Несмотря на успешную работу ПВО, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали пожары, которые спасатели оперативно потушили.

 

Обстрелы 9 ноября

По предварительным данным по состоянию на 09:00 воскресенья, 9 ноября, украинская противовоздушная оборона сбила и подавила 34 вражеских дрона на севере и востоке страны.

Также Черниговская область снова оказалась под интенсивным российским огнем. За минувшие сутки регион подвергся 44 обстрелам, в результате которых зафиксировано 73 взрыва.

