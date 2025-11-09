ua en ru
Нд, 09 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Нічний наліт дронів на Україну: як відпрацювала ППО

Україна, Неділя 09 листопада 2025 09:16
UA EN RU
Нічний наліт дронів на Україну: як відпрацювала ППО Фото: ППО відбила російську атаку на Україну (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 9 листопада Росія здійснила чергову атаку на Україну. Окупанти використали ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

У ніч на 9 листопада російські війська здійснили масовану атаку 69 ударними дронами типу "Шахед", "Гербера" та апаратами інших типів.

Запуски здійснювалися з напрямків Курськ, Міллерово, Орел та Приморсько-Ахтарськ у Росії. Близько 50 із застосованих безпілотників були "Шахедами".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 32 ударних апаратів у дев’яти локаціях, а також падіння уламків збитого дрона в одному місці.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих днонів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додали військові.

Зауважимо, що цієї ночі ворог знову атакував Одещину дронами.

Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна Росії проти України
Новини
Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну
Анджеліна Джолі вперше розповіла про свій візит в Україну
Аналітика
Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Нові КАБи, "Іскандери" та дрони. Як Росія вдосконалює арсенал терору проти України