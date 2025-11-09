Пожежі та зруйновані будинки: наслідки чергової атаки дронами на Одещині
Уночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Одеської ОВА Олега Кіпера та ДСНС.
"Ворог знову атакував мирне населення та цивільну інфраструктуру Одещини. Сили ППО знищили більшість ворожих цілей, проте уламками ворожих дронів пошкоджено приватні домоволодіння", - зазначив Кіпер.
За його даними, в області зруйновано гараж і дахи двох житлових будинків. Виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.
"Інформація про постраждалих, на щастя, не надходила", - додав він.
Рятувальники підтвердили, що були пошкоджені приватні житлові будинки та гараж, а також додали, що від російської атаки була пошкоджена газова труба.
"Виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували займання", - зазначили в ДСНС.
Удари росіян по Одесі та області
З початку повномасштабного вторгнення російські війська регулярно обстрілюють Одесу та область, використовуючи ракети різних типів і ударні дрони.
Зокрема 29 жовтня внаслідок нічної атаки окупантів у регіоні було пошкоджено енергетичний об’єкт компанії ДТЕК, поранено одного працівника.
Тоді без електропостачання залишилися близько 30 тисяч домівок.
11 жовтня ворог також атакував Одесу та область ударними безпілотниками. Внаслідок цього пошкоджень зазнали об’єкти енергетики, житлові будинки, готель і багатоповерхівки, є постраждала.
Раніше російські дрони влучили по Одесі та околицях, спричинивши руйнування житлових будинків і Палацу спорту. У дев’ятиповерхівці, на складах та у кількох автомобілях виникли пожежі, серйозних пошкоджень зазнав Палац спорту.