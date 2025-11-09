На Чернігівщині РФ вдарила по енергооб’єкту та підприємству: фото наслідків

Чернігівська область знову опинилася під інтенсивним російським вогнем. За минулу добу регіон зазнав 44 обстріли, унаслідок яких зафіксовано 73 вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чернігівську ОВА та ОК "Північ".

За інформацією ОК "Північ", удари фіксувалися по всій лінії територій, що перебувають у зоні відповідальності, але основні атаки зосереджувалися на Корюківській громаді, де за день пролунало щонайменше три вибухи від "Гераней".

У військовому командуванні зазначають, що російська армія цілеспрямовано тероризує прикордонні громади, порушуючи правила ведення війни та знищуючи цивільну й критичну інфраструктуру.

Дрони вдарили по одному з місцевих підприємств, було кілька влучань. На об’єкті спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За даними ОВА, вчора вдень російські війська атакували об’єкт енергетичної інфраструктури в Корюківці. Унаслідок удару виникли пошкодження, а ввечері ворог продовжив атаки - цього разу ударними безпілотниками.

Обстріли 9 листопада

У ніч на 9 листопада Росія здійснила чергову атаку на Україну. За даними Повітряних сил, ворог задіяв 69 ударних дронів типу "Шахед", "Гербера" та апаратів інших типів.

За попередніми даними станом на 09:00, українська протиповітряна оборона збила та подавила 34 ворожі дрони на півночі та сході країни.

Уночі ворог знову атакував Одещину дронами. Попри успішну роботу ППО, уламки збитих дронів пошкодили приватні будинки та спричинили пожежі, які рятувальники оперативно загасили.