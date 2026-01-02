Росіяни знову обстріляли Херсонську ТЕЦ: на станції чотири прильоти

За словами Корецького, Херсонську ТЕЦ обстрілювали впродовж двох днів з артилерії та били по ній дронами. За дві доби було зафіксовано понад 10 прицільних ударів по території об'єкта, чергова атака сталася вранці 2 січня, було не менше чотирьох прильотів.

"Наші фахівці працюють на місці, наскільки це можливо: оцінюють ступінь руйнувань й планують подальші дії. Для нас принципово захищати людей і швидко реагувати навіть у таких умовах", - зазначив Корецький.

При цьому він зазначив, що через постійні атаки РФ Херсонська ТЕЦ у звичному режимі працювати більше не може. Тому в координації з місцевою владою вирішується питання, як найшвидше забезпечити мешканців Херсону теплом.

"Зокрема, ми вже доставили тисячу електрообігрівачів для жителів. Також забезпечимо ще 500 обігрівачів із газовими балонами. Додатково тисячу таких же - ми вже закупили та чекаємо на доставку, щоб передати місту", - запевнив Корецький.