Россияне снова обстреляли Херсонскую ТЭЦ: на станции четыре прилета

Российские оккупанты утром 2 января снова обстреляли Херсонскую ТЭЦ. На территории станции было по меньшей мере четыре прилета, из-за постоянных атак ТЭЦ больше не может работать в обычном режиме.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.
По словам Корецкого, Херсонскую ТЭЦ обстреливали в течение двух дней из артиллерии и били по ней дронами. За двое суток было зафиксировано более 10 прицельных ударов по территории объекта, очередная атака произошла утром 2 января, было не менее четырех прилетов.
"Наши специалисты работают на месте, насколько это возможно: оценивают степень разрушений и планируют дальнейшие действия. Для нас принципиально защищать людей и быстро реагировать даже в таких условиях", - отметил Корецкий.
При этом он отметил, что из-за постоянных атак РФ Херсонская ТЭЦ в привычном режиме работать больше не может. Поэтому в координации с местными властями решается вопрос, как быстрее обеспечить жителей Херсона теплом.
"В частности, мы уже доставили тысячу электрообогревателей для жителей. Также обеспечим еще 500 обогревателей с газовыми баллонами. Дополнительно тысячу таких же - мы уже закупили и ждем доставку, чтобы передать городу", - заверил Корецкий.
Отметим, 30 декабря в Херсонской МВА подтвердили, что оккупанты почти ежедневно обстреливают ТЭЦ, из-за чего восстановить ее работу пока невозможно. Местные власти ищут альтернативные способы отопления для жителей города после серии атак врага по объекту.
Еще 3 декабря "Нафтогаз" сообщал, что российские террористы совершили очередной целенаправленный обстрел АО "Херсонская ТЭЦ". В результате теракта станция была фактически уничтожена, ее работа прекращена. А 6 декабря российские оккупанты дополнительно выпустили по Херсонской ТЭЦ примерно 100 снарядов.
17 декабря россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую ТЭЦ. Из-за этого пришлось снова отложить начало работ по ликвидации прошлых атак врага. Очередной сильный обстрел произошел 28 декабря - из-за атак РФ на ТЭЦ были значительные разрушения инфраструктуры. По состоянию на сейчас Херсонская ТЭЦ фактически нефункциональна.