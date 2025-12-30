У Херсоні не можуть відновити ТЕЦ, шукають альтернативи

У Херсоні окупанти майже щодня обстрілюють ТЕЦ, через що відновити її роботу наразі неможливо. Місцева влада шукає альтернативні способи опалення для мешканців міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника глави Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що через обстріли без централізованого теплопостачання у Херсоні залишаються 470 багатоквартирних будинків, підключених до мережі ТЕЦ.

"Ми розглядаємо декілька варіантів допомоги, щоб окрім ТЕЦ люди мали змогу чимось опалювати свої оселі", - розповів Толоконніков.

За словами посадовця, вже завезли електрообігрівачі, які передають переважно соціально незахищеним верствам населення.

Компанія "Нафтогаз" також надала калорифери для мешканців. Крім того, триває робота над альтернативними способами подачі централізованого тепла, деталі яких поки не розголошують з міркувань безпеки.

Толоконніков додав, що 45 населених пунктів прибережної зони досі залишаються без електроенергії.

"Там ми поки не можемо підключити, бо постійно 'прильоти' туди, де ми тільки відпрацювали. Буває, що влучало, де саме працюють електрики, й люди, які поїхали на роботу, отримували поранення. Тому поки що там неможливо підключити, поки безпекова ситуація не дозволяє", - пояснив він.