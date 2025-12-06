ua en ru
По Херсонській ТЕЦ прилетіло близько 100 снарядів, тисячі людей без тепла, - ОВА

Україна, Херсон, Субота 06 грудня 2025 17:59
По Херсонській ТЕЦ прилетіло близько 100 снарядів, тисячі людей без тепла, - ОВА Ілюстративне фото: в Херсоні без опалення десятки будинків після теракту Росії на ТЕЦ (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ приблизно 100 снарядів. Відновити її буде вкрай складно, зараз тисячі людей залишилися без тепла.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

За його словами, по Херсонській ТЕЦ прилетіло приблизно 100 ворожих снарядів. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань, відновити його буде дуже складно. Наразі через російські теракти без світла та тепла залишаються понад 40 тисяч абонентів.

З іншого боку, кількість людей, які змушені перебувати без опалення та електрики, менша, оскільки фактично мешканці є лише у 25% квартир. Але місцева влада все одно шукає шляхи забезпечення людей хоча б теплом - бажано децентралізовано.

"Ми також звернулися до благодійників. У самій міській адміністрації є ще запаси калориферів, і "Нафтогаз" пішов назустріч також людям Херсону і, щоб забезпечити ті квартири, які без тепла, електрообігрівачами, щоб вони пережили цю зиму. Але при цьому і не залишаємо надію відновити ТЕЦ. І будемо робити все, що для цього потрібно", - сказав Толоконніков, коментуючи ситуацію.

Зазначимо, що за даними "Нафтогазу", 3 грудня російські війська здійснили черговий цілеспрямований обстріл АТ "Херсонська ТЕЦ". Внаслідок російського теракту станція була фактично знищена, її робота припинена.

За даними ОВА, внаслідок припинення роботи ТЕЦ залишилися без опалення та світла 470 будинків та загалом 40,5 тисячі абонентів. ОВА вивчає варіанти альтернативного забезпечення будинків теплопостачанням.

