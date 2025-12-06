По Херсонській ТЕЦ прилетіло близько 100 снарядів, тисячі людей без тепла, - ОВА

За його словами, по Херсонській ТЕЦ прилетіло приблизно 100 ворожих снарядів. Об'єкт зазнав серйозних руйнувань, відновити його буде дуже складно. Наразі через російські теракти без світла та тепла залишаються понад 40 тисяч абонентів.

З іншого боку, кількість людей, які змушені перебувати без опалення та електрики, менша, оскільки фактично мешканці є лише у 25% квартир. Але місцева влада все одно шукає шляхи забезпечення людей хоча б теплом - бажано децентралізовано.

"Ми також звернулися до благодійників. У самій міській адміністрації є ще запаси калориферів, і "Нафтогаз" пішов назустріч також людям Херсону і, щоб забезпечити ті квартири, які без тепла, електрообігрівачами, щоб вони пережили цю зиму. Але при цьому і не залишаємо надію відновити ТЕЦ. І будемо робити все, що для цього потрібно", - сказав Толоконніков, коментуючи ситуацію.