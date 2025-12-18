Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ, можуть бути перебої з опаленням, - ОВА

Херсонська ТЕЦ перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Через це не вдається розпочати ліквідацію наслідків минулих російських терактів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

За його словами, російські окупанти розгорнули активний терор проти теплоенергетики. Так, впродовж 17 грудня росіяни обстрілювали комунальну та енергетичну інфраструктуру.

"Це й енергетика, у трансформатор було влучання і будівля "Водоканалу". Прильот був поряд. Там працюють станції. Також по мережі газового господарства є влучання", - зазначив він.

За словами Толоконнікова, особливу увагу російські терористи приділяють Херсонській ТЕЦ. Внаслідок постійних атак РФ ліквідувати наслідки минулих обстрілів поки що неможливо.

"Ну і як завжди по Херсонській ТЕЦ продовжуються обстріли, через що ми не можемо приступити до ліквідації ще попередніх обстрілів тому, що під постійним обстрілом ТЕЦ", - резюмував він.