Росіяни знову атакували Харків КАБами, є жертви і зруйновані будинки

За словами мера міста, російські терористи завдали авіаційного удару по Харкову о 02.51.

"Влучання (імовірно, КАБ) було зафіксовано в Основ'янському районі", - передав він.

В результаті обстрілу загинули дві людини. При цьому кількома хвилинами раніше була попередня інформація про одну жертву.

"Удар припав на приватний сектор: два будинки зруйновані, а близько 20 - зазнали різних ступенів пошкоджень", - розповів мер Харкова.

Зараз на місці ворожого удару ведуться аварійно-рятувальні роботи, розбираються завали, щоб виявити можливих постраждалих.

Додамо, в Харківській обласній військовій адміністрації підтвердили попередні дані щодо двох загиблих. Та зазначили, що під завалами можуть перебувати ще люди, зокрема - діти.

За словами керівника ОВА Олега Синєгубова, внаслідок ворожого обстрілу Основ'янського району міста виникла пожежа в приватному будинку, також було зруйновано 1 приватний будинок, пошкоджено ще 2.

"На жаль, вже двоє загиблих. Під завалами ще можуть перебувати люди, зокрема діти. Ліквідація наслідків триває. На місці працюють всі екстрені служби", - йдеться в заяві глави ОВА у Telegram.

Оновлено: кількість жертв зросла до 3

Пізніше мер Харкова розповів, що у місті після ворожого обстрілу під завалами знайдено тіло третьої людини.

"Внаслідок удару вже троє загиблих. Рятувально-пошукова операція триває", - заявив також керівник ОВА у публікації в мережі о 03.47.

Оновлено: кількість загиблих зросла до 4

Під завалами будинку після влучення бомби, знайдене тіло четвертої загиблої людини.

"Прямо зараз рятувальники дістали з-під завалів тіло четвертої людини", - написав мер Ігор Терехов о 4:58.

Обстріли Харкова

Зазначимо, російська армія регулярно завдає по Харкову повітряних ударів, зокрема із застосуванням керованих авіабомб, які запускають літаки РФ з території країни-агресора.

Так, до прикладу, вчора ввечері російські окупанти завдали ударів КАБами по Харкову - ворог поцілив по центральній частині міста у Шевченківському районі.

Внаслідок атаки РФ була пошкоджена будівля медичного закладу та адміністративні установи, зокрема знакова для Харкова будівля Держпрому, яка є пам'яткою національного значення За останніми даними, постраждали 9 людей.

В матеріалі РБК-Україна були фото та відео наслідків російського обстрілу центра Харкова 28 жовтня, та показано, як виглядає будівля Держпрому після ворожої атаки.

А перед тим, 27 жовтня ввечері, у Харкові також пролунали вибухи під час ворожої авіаатаки із застосуванням КАБів. Як передали в мерії, російські терористи атакували житловий будинок у Харкові.

Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих у Харкові через авіаудари зросла до 6 людей, а "прильоти" були у двох районах міста.