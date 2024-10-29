Россияне снова атаковали Харьков КАБами, есть жертвы и разрушены дома

По словам мэра города, российские террористы нанесли авиационный удар по Харькову в 02:51.

"Попадание (вероятно, КАБ) было зафиксировано в Основянском районе", - передал он.

В результате обстрела погибли два человека. При этом несколькими минутами ранее была предварительная информация об одной жертве.

"Удар пришелся на частный сектор: два дома разрушены, а около 20 - получили различные степени повреждений", - рассказал мэр Харькова.

Сейчас на месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные работы, разбираются завалы, чтобы обнаружить возможных пострадавших.

Добавим, в Харьковской областной военной администрации подтвердили предварительные данные о двух погибших. И отметили, что под завалами могут находиться еще люди, в том числе дети.

По словам руководителя ОВА Олега Синегубова, в результате вражеских обстрелов Основянского района города возник пожар в частном доме, также был разрушен 1 частный дом, повреждено еще 2.

"К сожалению, уже двое погибших. Под завалами еще могут находиться люди, в том числе дети. Ликвидация последствий продолжается. На месте работают все экстренные службы", - говорится в заявлении главы ОВА в Telegram.

Обновлено: количество жертв возросло до 3

Позже мэр Харькова рассказал, что в городе после вражеских обстрелов под завалами обнаружено тело третьего человека.

"В результате удара уже трое погибших. Спасательно-розыскная операция продолжается", - заявил также руководитель ОВА в публикации в сети в 03.47.

Обстрелы Харькова

Отметим, российская армия регулярно наносит по Харькову воздушные удары, в том числе с применением управляемых авиабомб, которые запускают самолеты РФ с территории страны-агрессора.

Так, к примеру, вчера вечером российские оккупанты нанесли удары КАБами по Харькову - враг попал по центральной части города в Шевченковском районе.

В результате атаки РФ было повреждено здание медицинского учреждения и административные учреждения, в частности знаковое для Харькова здание Госпрома, которое является памятником национального значения. По последним данным, в Харькове в результате вражеского авиаудара пострадали 9 человек.

В материале РБК-Украина были фото и видео последствий российских обстрелов центра Харькова, и показано, как выглядит здание Госпрома после вражеской атаки.

А перед этим, 27 октября вечером, в Харькове также раздались взрывы во время российской авиаатаки с применением КАБов. Как передали в мэрии, российские террористы атаковали жилой дом в Харькове.

Позже стало известно, что количество пострадавших в Харькове из-за авиаударов возросло до 6 человек, а "прилеты" были в двух районах города.