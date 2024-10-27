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В Харкові пролунали вибухи: місто під атакою ворожих КАБів

Харків, Неділя 27 жовтня 2024 20:39
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В Харкові пролунали вибухи: місто під атакою ворожих КАБів Фото: росіяни атакували Харків (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові обстріляли Харків надвечір 27 жовтня. Місто знаходиться під атакою ворожих КАБів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера міста Ігора Терехова.

"У Харкові чутно вибухи. Місто під атакою ворожих КАБів - будьте обережні! Можливі повторні запуски", - повідомив мер.

Зауважимо, що повітряна тривога в області була оголошена за півтори години до вибухів. Наразі карта повітряних тривог виглядає так:

В Харкові пролунали вибухи: місто під атакою ворожих КАБів

Оновлено о 20:52.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що російські окупанти завдали ударів по Харкову.

"Профільні служби виїхали на огляд. На цю хвилину викликів про постраждалих не надходили", - заявив він.

Атака дронів на Україну

Нагадаємо, що ніч на 27 жовтня російські війська обсріляли Україну, використавши 80 дронів. Українська протиповітряна оборона збила понад 40 безпілотників.

Зауважимо, що дрони запускали з трьох різних напрямків, причому найбільше знищених безпілотників було зафіксовано в Київській та Одеській областях.

Зокрема, під обстрілом опинилася Сумська область. У Роменському районі були пошкоджені енергетичні об'єкти, через що в Сумах зникло електропостачання.

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Харків Війна Росії проти України
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