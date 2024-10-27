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У Харкові приліт в будинок: є постраждала

Харків, Неділя 27 жовтня 2024 21:11
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У Харкові приліт в будинок: є постраждала Фото: росіяни обстріляли Харків (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові атакували житловий будинок у Харкові. В результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Мер Харкова повідомив, що "приліт" було зафіксовано у Салтівському районі міста.

"Внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка", - пояснив він.

Також Терехов повідомив, що є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту, за його даними, не надходило.

Оновлено о 21:15.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на цю хвилину зафіксували кілька ударів КАБами по Харкову.

"Одне з влучань - в землю. Без постраждалих. Пошкоджено господарчу споруду. Огляд триває", - пояснив він.

Оновлено о 21:24.

Терехов заявив, що у Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка.

Нагадаємо, що раніше сьогодні Терехов повідомив, що в місті було чутно вибухи, а росіяни почали обстрілювати Харків КАБами.

Крім того, сьогодні вночі російські війська випустили поУкраїні 80 дронів, більше як 40 з них були знешкоджені українськими захисниками.

Серед іншого, під обстрілом опинилася Сумська область. У Роменському районі були пошкоджені енергетичні об'єкти, через що в Сумах зникло електропостачання.

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