У Харкові приліт в будинок: є постраждала
Російські військові атакували житловий будинок у Харкові. В результаті ворожого обстрілу постраждала жінка.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.
Мер Харкова повідомив, що "приліт" було зафіксовано у Салтівському районі міста.
"Внаслідок "прильоту" пошкоджено приватний будинок, постраждала жінка", - пояснив він.
Також Терехов повідомив, що є пошкодження приватних будинків у Шевченківському районі. Інформації про постраждалих з цього місця прильоту, за його даними, не надходило.
Оновлено о 21:15.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на цю хвилину зафіксували кілька ударів КАБами по Харкову.
"Одне з влучань - в землю. Без постраждалих. Пошкоджено господарчу споруду. Огляд триває", - пояснив він.
Оновлено о 21:24.
Терехов заявив, що у Шевченківському районі на дану хвилину також одна постраждала жінка.
Нагадаємо, що раніше сьогодні Терехов повідомив, що в місті було чутно вибухи, а росіяни почали обстрілювати Харків КАБами.
Крім того, сьогодні вночі російські війська випустили поУкраїні 80 дронів, більше як 40 з них були знешкоджені українськими захисниками.
Серед іншого, під обстрілом опинилася Сумська область. У Роменському районі були пошкоджені енергетичні об'єкти, через що в Сумах зникло електропостачання.
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