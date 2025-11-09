Росіяни зменшили активність у Покровську: ISW пояснило, де вони готують новий штурм
Темпи наступу російських військ на Покровському напрямку сповільнилися, однак аналітики припускають, що найближчими днями вони знову можуть зрости.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW).
За даними геолокаційних відео, російські війська нещодавно незначно просунулися на північ Мирнограда, що є мінімальним успіхом у порівнянні з попередніми днями.
Представник 7-го корпусу швидкого реагування Повітряно-десантних військ України Сергій Окішев зазначив, що окупанти не намагаються закріпитися безпосередньо в Покровську, а продовжують прориватися через місто до його північної околиці. За його словами, українські підрозділи частково відновили логістику на північ від Покровська та змогли доставити туди боєприпаси.
Україна вже майже два роки тримає оборону Покровська й не збирається поступатися містом. Водночас утримання позицій у межах міста супроводжується великими ризиками - зокрема, значними втратами серед військових і техніки, що критично для країни, яка відчуває нестачу особового складу.
Контроль над Покровськом може відкрити росіянам шлях до подальшого просування на захід - у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей.
На думку аналітиків, відступ з Покровська може дати українським силам тактичну перевагу, якщо їм вдасться утримати позиції поблизу міста до початку зими.
Бої за Покровськ
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія прагне якнайшвидше захопити Покровськ, аби створити враження, що здатна встановити повний контроль над Донбасом.
Раніше Генеральний штаб ЗСУ спростував фейки російської пропаганди про нібито "оточення Покровська".
Українські Сили оборони продовжують утримувати позиції в межах Покровсько-Мирноградської агломерації, однак ситуація залишається напруженою. Російські підрозділи вже проникли в місто, але українські війська активно ведуть бої, вибиваючи окупантів. Координація дій між різними підрозділами залишається ключовим завданням.
Водночас 7-й корпус Швидкого реагування Десантно-штурмових військ повідомив, що російські війська тимчасово знизили активність у Покровську та готуються до нового удару по Мирнограду.