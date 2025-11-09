Россияне уменьшили активность в Покровске: ISW объяснило, где они готовят новый штурм
Темпы наступления российских войск на Покровском направлении замедлились, однако аналитики предполагают, что в ближайшие дни они снова могут возрасти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW).
По данным геолокационных видео, российские войска недавно незначительно продвинулись на север Мирнограда, что является минимальным успехом по сравнению с предыдущими днями.
Представитель 7-го корпуса быстрого реагирования Воздушно-десантных войск Украины Сергей Окишев отметил, что оккупанты не пытаются закрепиться непосредственно в Покровске, а продолжают прорываться через город к его северной окраине. По его словам, украинские подразделения частично восстановили логистику к северу от Покровска и смогли доставить туда боеприпасы.
Украина уже почти два года держит оборону Покровска и не собирается уступать город. В то же время удержание позиций в черте города сопровождается большими рисками - в частности, значительными потерями среди военных и техники, что критично для страны, испытывающей нехватку личного состава.
Контроль над Покровском может открыть россиянам путь к дальнейшему продвижению на запад - в направлении Днепропетровской и Запорожской областей.
По мнению аналитиков, отступление из Покровска может дать украинским силам тактическое преимущество, если им удастся удержать позиции вблизи города до начала зимы.
Бои за Покровск
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия стремится как можно быстрее захватить Покровск, чтобы создать впечатление, что способна установить полный контроль над Донбассом.
Ранее Генеральный штаб ВСУ опроверг фейки российской пропаганды о якобы "окружении Покровска".
Украинские Силы обороны продолжают удерживать позиции в пределах Покровско-Мирноградской агломерации, однако ситуация остается напряженной. Российские подразделения уже проникли в город, но украинские войска активно ведут бои, выбивая оккупантов. Координация действий между различными подразделениями остается ключевой задачей.
В то же время 7-й корпус Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск сообщил, что российские войска временно снизили активность в Покровске и готовятся к новому удару по Мирнограду.