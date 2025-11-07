Росіяни зменшили активність у Покровську та готують новий удар на Мирноград, - ДШВ

Сили оборони в зоні відповідальності 7 корпусу Швидкого реагування ДШВ проводять пошуково-ударні дії, стримують спроби ворога налагодити логістику та зривають перекидання підкріплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 7 корпус ДШВ .

Українські підрозділи БпС, штурмові та десантно-штурмові групи, а також бійці ССО, СБУ, Нацгвардії, Нацполіції та інших структур ведуть роботу з виявлення та знищення російських сил у місті й на його околицях.

За даними військових, російські підрозділи значно зменшили свою активність і скоротили кількість переміщень, намагаючись мінімізувати втрати та виграти час для прибуття підкріплень.

Водночас ворог намагається налагодити логістику через південні околиці Покровська. На цій ділянці росіяни кілька разів пробували перекидати особовий склад авто- та мототехнікою, однак українські сили успішно заблокували ці спроби.

За перші дні листопада у Покровську ліквідовано 71 окупанта, ще 36 отримали поранення.

Протягом останніх днів російські військові декілька разів намагалися проникнути в Гришине, маскуючись під цивільних, однак ці спроби були вчасно виявлені та зупинені.

У районі Мирнограда ситуація залишається напруженою. Після неуспішних спроб штурмувати місто зі сходу, російські війська, за оцінками української розвідки, можуть змінити напрямок ударів, намагаючись знайти слабкі місця в обороні.