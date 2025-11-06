ua en ru
"Ситуація справді дуже складна": начальник "Рубіжу" про Покровський напрямок

Четвер 06 листопада 2025 08:26
"Ситуація справді дуже складна": начальник "Рубіжу" про Покровський напрямок Фото: на Покровському напрямку задіяна велика кількість різних підрозділів (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Ситуація на Покровському напрямку зараз справді дуже складна, оскільки задіяно багато різних підрозділів, роботу яких потрібно синхронізувати.

Про це заявив начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За його словами, за минулу добу на Покровському напрямку відбулося понад 90 боєзіткнень.

"Ситуація справді дуже складна і з нашого боку основна складність в тому, що задіяна велика кількість різних підрозділів. Як ЗСУ та і Національної Гвардії, так і військової служби правопорядку. Дуже багато спецпризначенців", - заявив Борисенко.

Він додав також, що у зв'язку з цим важко синхронізувати дії всіх бійців з різних підрозділів.

"І дуже відповідально, і дуже важливо синхронізувати дію всіх відповідальних і всіх підрозділів для того, щоб проводити і ударно-пошукові дії, і блокування підрозділів нашого противника, просування в межах міста Покровськ і перерізати йому логістичні дії та можливості. І полювати за точками зльоту його пілотів", - підсумував начальник "Рубіжу.

Як відомо, зараз ідуть важкі бої за Покровськ. Напередодні повідомлялось, що українські штурмовики зачистили від росіян важливу будівлю.

Важливо, що Генеральний штаб України 5 листопада спростував "оточення Покровська", про що заявляють російські пропагандисти. Українські Сили оборони продовжують тримати оборону в межах Покровсько-Мирноградської агломерації.

