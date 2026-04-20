Росіяни завдали удар по Миколаєву: пошкоджено висотку, авто і трамвайні колії
Російські окупанти пізно ввечері, 19 квітня, намагалися атакувати Миколаїв дронами. Внаслідок атаки щонайменше одного безпілотника к місті вже зафіксовані пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Миколаєва Олександра Сєнкевича і канал глави ОВА Віталія Кіма.
Згідно допису Сєнкевича, у місті о 23:05 пролунав вибух на тлі загрози атаки безпілотників. Згодом він написав, що на місце атаки виїхали представники адміністрації та всі відповідні служби, і розпочали обстеження житлового сектору.
Вже о 00:10 Кім розповів, які саме пошкодження зафіксовано внаслідок російської атаки.
"Миколаїв. Внаслідок атаки "Шахеда" місті є пошкодження багатоповерхівки, декількох приватних будинків, авто, леп (лінії електропередач - ред.) та трамвайних колій", - йдеться у повідомленні.
Обидва, як Кім так і Сєнкевич, написали, що обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що росіяни час від часу намагаються атакувати Миколаїв. Зокрема, в ніч на 25 лютого і навіть вранці росіяни обстрілювали "Шахедами" об’єкти критичної та транспортної інфраструктури міста.
Також ми писали, що вранці 18 лютого Миколаїв теж опинився під ударом "Шахедів", через що були пошкоджені будинки в приватному секторі.
Крім того, взимку в ніч на 20 грудня росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаївської області. Через це три райони регіону залишилися без світла.