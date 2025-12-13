Частина Миколаївської області залишилася без світла через нічну атаку РФ
Російські війська в ніч на 13 грудня атакували критичну та промислову інфраструктуру Миколаївської області. Частина населених пунктів залишилася без електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Миколаєва Олега Сенкевича та глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Уночі ворог атакував критичну та промислову інфраструктуру в області. Наразі без електропостачання перебувають населені пункти Баштанського та Миколаївського районів", - повідомив Сенкевич.
За його словами, наразі ведуться роботи з відновлення. Станом на зараз без постраждалих.
У Миколаєві у зв’язку з технічними особливостями роботи електротранспорту на маршрутах міста здійснюватимуть перевезення виключно тролейбуси PTS з автономним ходом до 20 км (до повної розрядки акумуляторних батарей).
Рух трамваїв та тролейбусів марки "Дніпро" тимчасово призупинено.
Також тимчасово не здійснюватиметься роздача очищеної води трамваєм та тролейбусом.
Пасажирів просять уважно стежити за маршрутом руху. Водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.
Обстріл України
Нагадаємо, у ніч на 13 грудня російські війська вкотре здійснили комбіновану атаку по Україні. Для удару ворог застосовував дрони та ракети різних типів.
Зокрема, росіяни атакували Одесу дронами. У цьому місті, а також у Дніпрі, було чутно вибухи.
Пізніше, після першої години ночі, ворог запустив крилаті ракети "Калібр", балістику і аеробалістичні ракети "Кинжал" з літаків МіГ-31К. Вибухи було чутно в Миколаєві та Кривому Розі, але основною ціллю знову стала Одеса й область.
Вранці ворог повторно намагався атакувати Одесу і Миколаїв дронами. В обох містах було гучно.
Наразі відомо, що після нічної атаки в Одесі виникли перебої зі світлом і водою. Крім того, в мережі писали про частковий блекаут в Херсонській і Миколаївській областях.
