ua en ru
Пн, 20 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне нанесли удар по Николаеву: повреждены высотка, авто и трамвайные пути

00:56 20.04.2026 Пн
2 мин
Стало известно, какие последствия атаки в городе
aimg Эдуард Ткач
Фото: после атаки на место происшествия отправились представители администрации и все соответствующие службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA/)

Российские оккупанты поздно вечером, 19 апреля, пытались атаковать Николаев дронами. В результате атаки по меньшей мере одного беспилотника в городе уже зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича и канал главы ОВА Виталия Кима.

Читайте также: Часть Николаевской области осталась без света из-за ночной атаки РФ

Согласно сообщению Сенкевича, в городе в 23:05 прогремел взрыв на фоне угрозы атаки беспилотников. Впоследствии он написал, что на место атаки выехали представители администрации и все соответствующие службы, и начали обследование жилого сектора.

Уже в 00:10 Ким рассказал, какие именно повреждения зафиксированы в результате российской атаки.

"Николаев. В результате атаки "Шахеда" в городе есть повреждения многоэтажки, нескольких частных домов, авто, леп (линии электропередач - ред.) и трамвайных путей", - говорится в сообщении.

Оба, как Ким так и Сенкевич, написали, что обошлось без пострадавших.

Обстрелы Николаева и области

Напомним, что россияне время от времени пытаются атаковать Николаев. В частности, в ночь на 25 февраля и даже утром россияне обстреливали "Шахедами" объекты критической и транспортной инфраструктуры города.

Также мы писали, что утром 18 февраля Николаев тоже оказался под ударом "Шахедов", из-за чего были повреждены дома в частном секторе.

Кроме того, зимой в ночь на 20 декабря россияне атаковали критическую инфраструктуру Николаевской области. Из-за этого три района региона остались без света.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
В МВД готовят кадровые изменения из-за побега патрульных от стрелка в Киеве, - Зеленский
