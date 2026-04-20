Россияне нанесли удар по Николаеву: повреждены высотка, авто и трамвайные пути

Российские оккупанты поздно вечером, 19 апреля, пытались атаковать Николаев дронами. В результате атаки по меньшей мере одного беспилотника в городе уже зафиксированы повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Николаева Александра Сенкевича и канал главы ОВА Виталия Кима.

Согласно сообщению Сенкевича, в городе в 23:05 прогремел взрыв на фоне угрозы атаки беспилотников. Впоследствии он написал, что на место атаки выехали представители администрации и все соответствующие службы, и начали обследование жилого сектора.

Уже в 00:10 Ким рассказал, какие именно повреждения зафиксированы в результате российской атаки.

"Николаев. В результате атаки "Шахеда" в городе есть повреждения многоэтажки, нескольких частных домов, авто, леп (линии электропередач - ред.) и трамвайных путей", - говорится в сообщении.

Оба, как Ким так и Сенкевич, написали, что обошлось без пострадавших.