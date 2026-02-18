"Шахеди" атакували Миколаїв: зачепило будинки в приватному секторі

Фото: ворог час від часу атакує Миколаїв дронами, ракетами та КАБами (ДСНС України)

Росіяни зранку 18 лютого атакували Миколаїв дронами. Вже відомо про те, що пошкоджені будинки в приватному секторі.

"Миколаїв. Внаслідок атаки "Шахедів" є пошкодження будинків в приватному секторі. Станом на зараз без постраждалих", - написав мер міста. Зазначимо, що Кім ще напередодні ввечері писав про групи дронів, які рухались в напрямку Миколаєва. Повітряні Сили своєю чергою повідомляли про групи БпЛА на Миколаївщину з півдня о 0:12, та про безпілотники, які направлялись теж з півдня на обласний центр о 1:17. Також, згідно з повідомленнями військових ПС, ворог сьогодні вночі атакував Укрраїну КАБами. Пуск керованих авіабомб росіяни застосували на Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, тощо.