"Шахеди" атакували Миколаїв: зачепило будинки в приватному секторі
Росіяни зранку 18 лютого атакували Миколаїв дронами. Вже відомо про те, що пошкоджені будинки в приватному секторі.
Як передає РБК-Україна, про це написав мер Миколаєва Віталій Кім у своєму Telegram.
"Миколаїв. Внаслідок атаки "Шахедів" є пошкодження будинків в приватному секторі. Станом на зараз без постраждалих", - написав мер міста.
Зазначимо, що Кім ще напередодні ввечері писав про групи дронів, які рухались в напрямку Миколаєва. Повітряні Сили своєю чергою повідомляли про групи БпЛА на Миколаївщину з півдня о 0:12, та про безпілотники, які направлялись теж з півдня на обласний центр о 1:17.
Також, згідно з повідомленнями військових ПС, ворог сьогодні вночі атакував Укрраїну КАБами. Пуск керованих авіабомб росіяни застосували на Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Харківщині, тощо.
Атаки на Миколаїв та область
Слід зазначити, що Миколаївська область під прицілом ворога опиняється нерідко. Наприклад, РБК-Україна писало нещодавно, як в Миколаєві пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги.
Були зафіксовані і випадки, коли регіон лишався бпез світла через обстріли окупантів. Наприклад, минулого місяця на Миколаївщині російські війська здійснили масовану атаку - частину району області поглинув блекаут.
Повідомлялось також про випадки, коли після російських атак у Миколаєві та області люди опинялись у тяжкому стані, деякі помирали. Ми писали про таку атаку, де було багато травмованих через обстріли РФ.