Росіяни знову атакували Миколаїв та область: без світла три райони
Російські війська в ніч на 20 грудня знову атакували дронами критичну інфраструктуру у Миколаївській області. Без світла залишилися три райони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Миколаївської ОВА Віталія Кіма та мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
"Вночі ворог здійснив масовану атаку дронами типу Shahed-131/136 на критичну інфраструктуру області", - повідомив Кім.
За його словами, внаслідок російської атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів. Енергетики поступово заживляють споживачів.
З ночі усі об’єкти критичної та соціальної інфраструктури працюють на генераторах та альтернативних джерелах живлення. Забезпечується робота опалення, водопостачання та водовідведення.
Також проводяться заходи щодо сталості мобільного зв'язку.
За словами мера Миколаєва, у зв’язку з відключеннями електроенергії сьогодні на маршрутах міста курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 км.
Рух трамваїв та тролейбусів марки Дніпро тимчасово призупинено.
Пасажирів просять уважно стежити за маршрутом руху: водії під час поїздки додатково оголошуватимуть напрямок руху та кінцеву зупинку.
Обстріли Миколаєва та області
Нагадаємо, ввечері 19 грудня росіяни атакували Миколаїв та область після попередження про наліт дронів. Місто та населені пункти в регіоні частково знеструмлені внаслідок обстрілу.
Також 13 грудня росіяни вдарили по Миколаєву. В результату атаки ворога постраждали п'ятеро осіб.
Того ж дня окупанти завдали удару по критичній та промисловій інфраструктурі Миколаївської області. Ворог атакував регіон ракетами та дронами.
Тоді повідомлялося, що в Миколаєві через перебої з електроенергією громадський транспорт працює з обмеженнями.