Миколаїв під ударом: Shahed і FPV-дрони атакували область

За даними Миколаївської обласної військової адміністрації в ніч на 25 лютого регіон зазнав кількох ворожих атак. Відомо, що всі об'єкти критичної інфраструктури залишаються під контролем, а постраждалих серед населення немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Миколаївської ОДА Віталія Кіма в мережі Telegram.

Нічні удари БПЛА по Миколаєву: що відомо

У ніч на 25 лютого і рано вранці противник застосував безпілотники типу "Shahed 131/136", завдаючи ударів по ключових об'єктах критичної і транспортної інфраструктури в Миколаєві та Вознесенському районі.

Незважаючи на масштабні атаки, інформація про постраждалих відсутня, об'єкти інфраструктури продовжують функціонувати.

Атаки FPV-дронів на Миколаївський район

У Миколаївському районі зафіксовано два удари FPV-дронів по Очаківській громаді. Унаслідок атак жертв серед цивільного населення немає, збиток інфраструктурі уточнюється.

Місцеві служби забезпечують контроль ситуації та оперативно реагують на будь-які наслідки атак.

Останні атаки підкреслюють триваючу загрозу з боку противника, зокрема використання різних типів безпілотників для дестабілізації критично важливих об'єктів.

Ситуація в області залишається напруженою, проте оперативні служби контролюють наслідки та вживають заходів для забезпечення безпеки жителів.