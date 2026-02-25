Миколаїв під ударом: Shahed і FPV-дрони атакували область
За даними Миколаївської обласної військової адміністрації в ніч на 25 лютого регіон зазнав кількох ворожих атак. Відомо, що всі об'єкти критичної інфраструктури залишаються під контролем, а постраждалих серед населення немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію начальника Миколаївської ОДА Віталія Кіма в мережі Telegram.
Нічні удари БПЛА по Миколаєву: що відомо
У ніч на 25 лютого і рано вранці противник застосував безпілотники типу "Shahed 131/136", завдаючи ударів по ключових об'єктах критичної і транспортної інфраструктури в Миколаєві та Вознесенському районі.
Незважаючи на масштабні атаки, інформація про постраждалих відсутня, об'єкти інфраструктури продовжують функціонувати.
Атаки FPV-дронів на Миколаївський район
У Миколаївському районі зафіксовано два удари FPV-дронів по Очаківській громаді. Унаслідок атак жертв серед цивільного населення немає, збиток інфраструктурі уточнюється.
Місцеві служби забезпечують контроль ситуації та оперативно реагують на будь-які наслідки атак.
Останні атаки підкреслюють триваючу загрозу з боку противника, зокрема використання різних типів безпілотників для дестабілізації критично важливих об'єктів.
Ситуація в області залишається напруженою, проте оперативні служби контролюють наслідки та вживають заходів для забезпечення безпеки жителів.
Нагадуємо, що після чотирьох років повномасштабної війни Росія залишила спроби великого наступу і повністю перейшла на стратегію поступового виснаження противника, відому як тактика "тисячі порізів".
