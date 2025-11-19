Росіяни запустили по Україні "Калібри": де загроза ударів
Росіяни зранку, 19 листопада, запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Наразі перші ворожі цілі вже фіксують над територією нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни вивели в Чорне море носії "Калібрів". Наразі менше години тому була інформація, що ворог здійснив пуск ракет. Наразі ці дані офіційно підтвердили у Повітряних силах.
За даними військових, у проміжку з 05:00 до 05:10 ракети фіксувалися у Херсонській та Миколаївській областях. Останні тримають курс на Одеську область.
Оновлено о 05:19
Повітряні сили ЗСУ написали, що ворожі ракети були на межі Одеської та Миколаївської областей. Після цього ракети фіксувалися на півночі Одещини і тримали курс на Вінницьку область.
Де оголосили тривогу
Станом на 05:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується вже майже по всій території України.
Масована атака РФ по Україні
Нагадаємо, що цієї ночі у багатьох областях України фіксуються ворожі дрони. Зокрема, ворог атакував безпілотниками Харків, внаслідок чого в місті виникли пожежі, руйнування та відомо про десятки постраждалих людей.
Окрім того, нещодавно Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксували активність 6-ти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони піднялись у небо з аеродрому "Оленья".
Також додамо, що кілька годин тому, коли у Києві оголосили повітряну тривогу, була інформація про загрозу балістики. Після цього військові фіксували швидкісні цілі, але наразі досі так і не було інформації про відбій балістичної загрози.