ua en ru
Ср, 19 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни запустили по Україні "Калібри": де загроза ударів

Середа 19 листопада 2025 05:14
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні "Калібри": де загроза ударів Фото: ракети зафіксовано мінімум у двох областях (скриншот з відео)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни зранку, 19 листопада, запустили по Україні крилаті ракети типу "Калібр". Наразі перші ворожі цілі вже фіксують над територією нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі моніторингові канали писали, що росіяни вивели в Чорне море носії "Калібрів". Наразі менше години тому була інформація, що ворог здійснив пуск ракет. Наразі ці дані офіційно підтвердили у Повітряних силах.

За даними військових, у проміжку з 05:00 до 05:10 ракети фіксувалися у Херсонській та Миколаївській областях. Останні тримають курс на Одеську область.

Росіяни запустили по Україні &quot;Калібри&quot;: де загроза ударів

Оновлено о 05:19

Повітряні сили ЗСУ написали, що ворожі ракети були на межі Одеської та Миколаївської областей. Після цього ракети фіксувалися на півночі Одещини і тримали курс на Вінницьку область.

Де оголосили тривогу

Станом на 05:14 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується вже майже по всій території України.

Росіяни запустили по Україні &quot;Калібри&quot;: де загроза ударів

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що цієї ночі у багатьох областях України фіксуються ворожі дрони. Зокрема, ворог атакував безпілотниками Харків, внаслідок чого в місті виникли пожежі, руйнування та відомо про десятки постраждалих людей.

Окрім того, нещодавно Повітряні сили ЗСУ написали, що зафіксували активність 6-ти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Вони піднялись у небо з аеродрому "Оленья".

Також додамо, що кілька годин тому, коли у Києві оголосили повітряну тривогу, була інформація про загрозу балістики. Після цього військові фіксували швидкісні цілі, але наразі досі так і не було інформації про відбій балістичної загрози.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Через новий обстріл РФ в Україні ввели аварійні відключення світла
Через новий обстріл РФ в Україні ввели аварійні відключення світла
Аналітика
Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Шторм посилюється. Чим небезпечна справа Міндіча для влади та позицій Зеленського