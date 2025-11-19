Россияне запустили по Украине "Калибры": где угроза ударов
Россияне утром, 19 ноября, запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Сейчас первые вражеские цели уже фиксируют над территорией нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне вывели в Черное море носители "Калибров". Сейчас меньше часа назад была информация, что враг осуществил пуск ракет. Сейчас эти данные официально подтвердили в Воздушных силах.
По данным военных, в промежутке с 05:00 до 05:10 ракеты фиксировались в Херсонской и Николаевской областях. Последние держат курс на Одесскую область.
Обновлено в 05:19
Воздушные силы ВСУ написали, что вражеские ракеты были на границе Одесской и Николаевской областей. После этого ракеты фиксировались на севере Одесской области и держали курс на Винницкую область.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается уже почти по всей территории Украины.
Массированная атака РФ по Украине
Напомним, что этой ночью во многих областях Украины фиксируются вражеские дроны. В частности, враг атаковал беспилотниками Харьков, в результате чего в городе возникли пожары, разрушения и известно о десятках пострадавших людей.
Кроме того, недавно Воздушные силы ВСУ написали, что зафиксировали активность 6-ти бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Они поднялись в небо с аэродрома "Оленья".
Также добавим, что несколько часов назад, когда в Киеве объявили воздушную тревогу, была информация об угрозе баллистики. После этого военные фиксировали скоростные цели, но пока до сих пор так и не было информации об отбое баллистической угрозы.