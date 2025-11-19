Россияне запустили по Украине "Калибры": где угроза ударов

Россияне утром, 19 ноября, запустили по Украине крылатые ракеты типа "Калибр". Сейчас первые вражеские цели уже фиксируют над территорией нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью мониторинговые каналы писали, что россияне вывели в Черное море носители "Калибров". Сейчас меньше часа назад была информация, что враг осуществил пуск ракет. Сейчас эти данные официально подтвердили в Воздушных силах.

По данным военных, в промежутке с 05:00 до 05:10 ракеты фиксировались в Херсонской и Николаевской областях. Последние держат курс на Одесскую область.

Обновлено в 05:19

Воздушные силы ВСУ написали, что вражеские ракеты были на границе Одесской и Николаевской областей. После этого ракеты фиксировались на севере Одесской области и держали курс на Винницкую область.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:14 карта воздушных тревог имеет такой вид. Как можно увидеть, сигнал продолжается уже почти по всей территории Украины.