Зруйновано "Сільпо", десятки постраждалих та евакуйованих: фото Харкова після атаки РФ
З'явились фото з Харкова після масованої атаки ворога вночі 19 листопада. На кадрах - авто у вогні, зруйнований супермаркет "Сільпо" та вирви від снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Фото з міста після обстрілу РФ показали також рятувальники. На кадрах видно, зокрема, евакуацію людей та понівечені будинки.
"Із задимленого під'їзду багатоповерхівки було евакуйовано 48 людей, серед яких троє дітей", - повідомив начальник ОВА.
Також відомо, що пошкоджено щонайменше 10 автомобілів, сталось загоряння гаражів і даху офісної будівлі.
Згідно з останніми даними, в Харкові після атаки РФ 19 листопада постраждали понад 30 осіб, серед яких діти (9-річна та 13-річна підлітки, а також 18-річна дівчина).
"Шестеро постраждалих госпіталізовано. Усім надається кваліфікована медична допомога", - написав Синєгубов.
Очільник ОВА додав, що ворог спрямував на Харків майже 20 дронів типу "Герань" по Слобідському, Основ'янському та Немишлянському районах міста. На місці обстрілів працюють всі необхідні служби, надається допомога постраждалим.
Оновлено 11:30
Як повідомили у пресслужбі "Сільпо", під обстріл потрапив супермаркет в Харкові на просп. Аерокосмічний, 167/1.
Ніхто із працівників не постраждав. Усередині супермаркету обвалився дах, частина будівлі зруйнована.
Наразі оцінюється ситуація разом із командою та місцевими службами.
Обстріл Харкова в ніч на 19 листопада
РФ вночі 19 листопада здійснила масовану атаку на Харків дронами. Спочатку була інформація про численні вибухи, потім стало відомо про постраждалих, яких наразі - понад 30 осіб. Серед поранених також є діти.
Рятувальники евакуювали жителів міста подалі від небезпеки та зі зруйнованих будинків, постраждалим надають медичну допомогу, на місці деяких госпіталізували.
Також відомо - щонайменше 10 авто понівечені в результаті атаки РФ, деякі згоріли вщент. Місцева влада повідомила про значні руйнування будівлі супермаркету "Сільпо".