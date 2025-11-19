У Києві та низці областей оголосили тривогу через балістику
В ніч на 19 листопада у Києві та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною сигналу став пуск балістичних ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.
"Повітряна тривога в Києві через загрозу застосування балістики. Негайно скористайтеся найближчими укриттями та перебувайте там до завершення небезпеки. Не ігноруйте сигнали тривоги", - йдеться у повідомленні о 02:47.
Після цього Повітряні сили ЗСУ уточнили, що існує загроза застосування балістики з північно-східного напрямку, після чого зафіксували швидкісні ціль на Харківщині.
Далі військові закликали мешканців Полтави бути в укриттях, після чого додали, що ціль летить повз Чутове у бік Карлівки.
Де оголосили тривогу
Станом на 02:54 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Житомирській, Рівненській, Тернопільській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Херсонскій,та Донецькій областях.
Нагадаємо, в ніч на 18 листопада в Києві та деяких інших областях України теж оголошували тривогу. Причому це було двічі за одну годину.
Причиною сигналу теж була загроза застосування балістики. Після першої тривоги військові фіксували пуски швидкісних цілей.