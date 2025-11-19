Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Росіяни в ніч на 19 листопада підняла у небо стратегічні бомбардувальники. Виліт може бути бойовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 03:30.

Варто додати, що Повітряні сили фіксують у багатьох регіонах України ворожі дрони.

Окрім того, моніторингові канали писали, що РФ вивела в Чорне море ракетоносії крилатих ракет типу "Калібр". Також була інформація, що до зльоту готові МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". У Повітряних силах цю інформацію поки не підтверджували.

Також зауважимо, що станом на зараз вже майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу.