Головна » Новини » Війна в Україні

Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС

Середа 19 листопада 2025 03:43
UA EN RU
Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС Фото: зафіксовано активність мінімум 6 бортів Ту-95 (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 19 листопада підняла у небо стратегічні бомбардувальники. Виліт може бути бойовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Відмічається активність 6-ти бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Слідкуйте за подальшими повідомленнями та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні о 03:30.

Варто додати, що Повітряні сили фіксують у багатьох регіонах України ворожі дрони.

Окрім того, моніторингові канали писали, що РФ вивела в Чорне море ракетоносії крилатих ракет типу "Калібр". Також була інформація, що до зльоту готові МіГ-31К, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал". У Повітряних силах цю інформацію поки не підтверджували.

Також зауважимо, що станом на зараз вже майже по всій Україні оголошено повітряну тривогу.

Обстріли України

Нагадаємо, що росіяни періодично піднімають у небо бомбардувальники Ту-95МС, щоб завдати ракетного удару по Україні. Як відомо, ці літаки є носіями ракет Х-101/Х-555/Х-55.

І як правило, ворог піднімає цю авіацію в ті дні, коли планує масований обстріл України. Судячи з останніх місяців, ключовою метою росіян стає українська енергетична система.

Також зазначимо, що менше години тому в Києві та інших областях України оголосили тривогу через балістику. Після цього військові фіксували щонайменше одну швидкісну ціль.

Російська Федерація Ту-95 Війна в Україні
