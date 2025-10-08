UA

Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": де загроза ударів

Фото: Україну масштабно атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, чути вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Ворог атакував ударними БпЛА переважно північні та східні області України впродовж усього дня середи 8 жовтня.

О 23:26 військові повідомили про рух дрона в районі міста Одеса.

О 23:31 ворожі БпЛА фіксувалися на Чернігівщині та рухалися курсом на захід, а також на півдні  Вінниччини курсом на північ.

О 23:47 виявлено рух групи ворожих дронів на  Херсонщині курсом на захід.

Станом на 00:35 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряні атаки Росії

Російські загарбники продовжують обстрілювати енергетичну, газову, залізничну та промислову інфраструктуру на всій території України.

В ніч на 8 жовтня агресор обстріляв Україну 183 ударними дронами, захисникам неба вдалося збити 154 із них.

Зокрема, терористи вдарили безпілотниками по Ніжину, Прилуках та Семенівській громаді в Чернігівській області.

Обстріли пошкодили залізничне полотно біля Ніжина, внаслідок чого було зупинене залізничне сполучення в напрямку Києва, також у місті частково зникла електроенергія.

"Укрзалізниця" повідомила про затримки в русі пасажирських поїздів.

У Прилуках Чернігівської області дрони пошкодили нафтобазу.

Також атака росіян залишила без електроенергії жителів Сумського району.

