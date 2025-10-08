Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Російські загарбники продовжують обстрілювати енергетичну, газову, залізничну та промислову інфраструктуру на всій території України.

В ніч на 8 жовтня агресор обстріляв Україну 183 ударними дронами, захисникам неба вдалося збити 154 із них.

Зокрема, терористи вдарили безпілотниками по Ніжину, Прилуках та Семенівській громаді в Чернігівській області.

Обстріли пошкодили залізничне полотно біля Ніжина, внаслідок чого було зупинене залізничне сполучення в напрямку Києва, також у місті частково зникла електроенергія.

"Укрзалізниця" повідомила про затримки в русі пасажирських поїздів.

У Прилуках Чернігівської області дрони пошкодили нафтобазу.

Також атака росіян залишила без електроенергії жителів Сумського району.