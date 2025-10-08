Затримки понад 6 годин: УЗ оновила інформацію щодо руху поїздів через Ніжин

"Укрзалізниця" оновила інформацію про затримки поїздів, спричинені російськими обстрілами 8 жовтня. Наразі на ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Також через подолання наслідків ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський - Ніжин та завтра №6903 Ніжин - Київ-Волинський.

В УЗ зазначили, що місцеві шатли на поготові для підвозу до Ніжина.

Також по станції Носівка додатково обмежено такі рейси:

№780 Київ-Суми буде відправленно з запізненням (через затримку 779 Суми-Київ). Орієнтовний час затримки - 4 години.

Нагадаємо, вночі 8 жовтня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.

Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру біля Ніжина пошкоджено полотно, зупинено рух потягів у напрямку Києва, сталася пожежа на складі "Укрзалізниці". Також пошкоджено енергооб’єкт, частина міста залишилася без світла.

У Прилуках дрон влучив у нафтобазу, у Семенівці - в адмінбудівлю. Загалом область зазнала близько 50 обстрілів, постраждали 23 населені пункти. Є поранені - серед них жінки 44 та 70 років і 56-річний чоловік.

