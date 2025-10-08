Затримки понад 6 годин: УЗ оновила інформацію щодо руху поїздів через Ніжин
"Укрзалізниця" оновила інформацію про затримки поїздів, спричинені російськими обстрілами 8 жовтня. Наразі на ніжинському напрямку триває рух під резервними тепловозами, частина поїздів прямують об'їзними маршрутами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Найбільші затримки мають наступні рейси:
- 779/790 Суми-Київ - до кінцевої точки прибуде із затримкою у +4 години;
- 116 Київ-Суми - затримка становить +5 годин;
- 785/786 Київ - Терещенська (Шостка) затримується на +3:37 години;
- 787/788 Терещенська (Шостка) - Київ затримується на +4 години;
- 113/114 Харків - Львів +2:20 години;
- 141/142 Чернігів - Івано-Франківськ +2:30 години;
- 45/46 Ужгород - Харків +2:05 години.
№780 Київ-Суми буде відправленно з запізненням (через затримку 779 Суми-Київ). Орієнтовний час затримки - 4 години.
Приміські поїзди Ніжинського напрямку курсують за графіком, за виключенням регіональних поїздів:
- №892/891 Фастів - Славутич із затримкою 6,5 годин;
- №895 Конотоп - Фастів, затримка близько 6,5 годин.
Також по станції Носівка додатково обмежено такі рейси:
- №6914 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 16:25;
- №6918 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:03;
- №6920 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 19:44;
- №6924 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 20:28;
- №6927 Носівка - Київ-Волинський, відправлення о 20:42;
- №6926 Київ (Північна) - Носівка, прибуття о 21:28;
- №6928 Київ-Волинський - Носівка, прибуття о 23:05.
В УЗ зазначили, що місцеві шатли на поготові для підвозу до Ніжина.
Також через подолання наслідків ранкових обстрілів тимчасово не курсуватиме сьогодні поїзд №6916 Київ-Волинський - Ніжин та завтра №6903 Ніжин - Київ-Волинський.
Затримки поїздів 8 жовтня
Нагадаємо, вночі 8 жовтня російські війська атакували Чернігівську область дронами-камікадзе. Основні удари прийшлися на Ніжин, Прилуки та Семенівську громаду.
Внаслідок атаки на залізничну інфраструктуру біля Ніжина пошкоджено полотно, зупинено рух потягів у напрямку Києва, сталася пожежа на складі "Укрзалізниці". Також пошкоджено енергооб’єкт, частина міста залишилася без світла.
У Прилуках дрон влучив у нафтобазу, у Семенівці - в адмінбудівлю. Загалом область зазнала близько 50 обстрілів, постраждали 23 населені пункти. Є поранені - серед них жінки 44 та 70 років і 56-річний чоловік.
Через російські атаки на Ніжинському напрямку рух поїздів ускладнено.
У зв’язку з цим низка поїздів змушені курсувати за зміненими маршрутами, а деякі рейси затримуються або тимчасово скасовані.