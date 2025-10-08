Рятувальники показали кадри наслідків удару по нафтобазі в Прилуках

Зранку в середу, 8 жовтня, російські окупанти завдали удару по нафтобазі в Прилуках Чернігівської області. Рятувальники показали кадри наслідків ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram .

Рятувальники повідомили, що наразі інформації про постраждалих не надходило.

Повідомляється, що внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, наразі рятувальники займаються її ліквідацією. Для гасіння також залучена роботизована техніка.

Обстріл 8 жовтня

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 8 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.

Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та Одещина.

Поблизу Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу.

В Прилуках Чернігівської області спостерігається значне задимлення після удару по нафтобазі.

Мешканців міста та околиць закликали у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.

По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи, там зафіксовано пошкодження енергетики.

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, вночі по Україні вдарили понад 180 безпілотники, з них збили лише 154.

Міненерго повідомило, що ситуація в енергосистемі є складна, українців закликали економно користуватись електроенергією.