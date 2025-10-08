Рятувальники показали кадри наслідків удару по нафтобазі в Прилуках
Зранку в середу, 8 жовтня, російські окупанти завдали удару по нафтобазі в Прилуках Чернігівської області. Рятувальники показали кадри наслідків ворожої атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Держслужби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.
Повідомляється, що внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа, наразі рятувальники займаються її ліквідацією. Для гасіння також залучена роботизована техніка.
Рятувальники повідомили, що наразі інформації про постраждалих не надходило.
ДСНС ліквідовує займання на місці ворожого обстрілку (t.me/dsns_telegram)
Обстріл 8 жовтня
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 8 жовтня, російські окупанти завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України.
Основними напрямками ударів стали Ніжин і Прилуки на Чернігівщині, Кривий Ріг на Дніпропетровщині та Одещина.
Поблизу Ніжина 12 "Шахедів" атакували залізничну інфраструктуру, а у Прилуках - нафтобазу.
В Прилуках Чернігівської області спостерігається значне задимлення після удару по нафтобазі.
Мешканців міста та околиць закликали у разі зміни напрямку вітру по можливості не відчиняти вікна та обмежити перебування на вулиці.
По Кривому Рогу росіяни запустили близько 30 "Шахедів" та КАБи, там зафіксовано пошкодження енергетики.
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, вночі по Україні вдарили понад 180 безпілотники, з них збили лише 154.
Міненерго повідомило, що ситуація в енергосистемі є складна, українців закликали економно користуватись електроенергією.