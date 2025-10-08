RU

Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов

Фото: Украину масштабно атакуют российские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работает ПВО.

Враг атаковал ударными БпЛА преимущественно северные и восточные области Украины в течение всего дня среды 8 октября.

В 23:26 военные сообщили о движении дрона в районе города Одесса.

В 23:31 вражеские БпЛА фиксировались в Черниговской области и двигались курсом на запад, а также на юге Винницкой области курсом на север.

В 23:47 обнаружено движение группы вражеских дронов в Херсонской области курсом на запад.

В 00:46 группа вражеских БПЛА двигалась из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

По состоянию на 00:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают обстреливать энергетическую, газовую, железнодорожную и промышленную инфраструктуру на всей территории Украины.

В ночь на 8 октября агрессор обстрелял Украину 183 ударными дронами, защитникам неба удалось сбить 154 из них.

В частности, террористы ударили беспилотниками по Нежину, Прилукам и Семеновской общине в Черниговской области.

Обстрелы повредили железнодорожное полотно в районе Нежина, в результате чего было остановлено железнодорожное сообщение в направлении Киева, также в городе частично исчезла электроэнергия.

"Укрзализныця" сообщила о задержках в движении пассажирских поездов.

В Прилуках Черниговской области дроны повредили нефтебазу.

Также атака россиян оставила без электроэнергии жителей Сумского района.

