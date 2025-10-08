Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов

Враг атаковал ударными БпЛА преимущественно северные и восточные области Украины в течение всего дня среды 8 октября.

В 23:26 военные сообщили о движении дрона в районе города Одесса.

В 23:31 вражеские БпЛА фиксировались в Черниговской области и двигались курсом на запад, а также на юге Винницкой области курсом на север.

В 23:47 обнаружено движение группы вражеских дронов в Херсонской области курсом на запад.

В 00:46 группа вражеских БПЛА двигалась из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

По состоянию на 00:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так: