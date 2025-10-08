ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": де загроза ударів

Україна, Середа 08 жовтня 2025 23:55
UA EN RU
Росіяни запустили по Україні дрони "Шахед": де загроза ударів Фото: Україну масштабно атакують російські ударні дрони (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові запустили в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, чути вибухи, працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Ворог атакував ударними БпЛА переважно північні та східні області України впродовж усього дня середи 8 жовтня.

О 23:26 військові повідомили про рух дрона в районі міста Одеса.

О 23:31 ворожі БпЛА фіксувалися на Чернігівщині та рухалися курсом на захід, а також на півдні Вінниччини курсом на північ.

О 23:47 виявлено рух групи ворожих дронів на Херсонщині курсом на захід.

Станом на 00:35 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили по Україні дрони &quot;Шахед&quot;: де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Російські загарбники продовжують обстрілювати енергетичну, газову, залізничну та промислову інфраструктуру на всій території України.

В ніч на 8 жовтня агресор обстріляв Україну 183 ударними дронами, захисникам неба вдалося збити 154 із них.

Зокрема, терористи вдарили безпілотниками по Ніжину, Прилуках та Семенівській громаді в Чернігівській області.

Обстріли пошкодили залізничне полотно біля Ніжина, внаслідок чого було зупинене залізничне сполучення в напрямку Києва, також у місті частково зникла електроенергія.

"Укрзалізниця" повідомила про затримки в русі пасажирських поїздів.

У Прилуках Чернігівської області дрони пошкодили нафтобазу.

Також атака росіян залишила без електроенергії жителів Сумського району.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Ще одна країна з почестями прийняла Путіна замість арешту за ордером МКС
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи