Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов
Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работает ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Враг атаковал ударными БпЛА преимущественно северные и восточные области Украины в течение всего дня среды 8 октября.
В 23:26 военные сообщили о движении дрона в районе города Одесса.
В 23:31 вражеские БпЛА фиксировались в Черниговской области и двигались курсом на запад, а также на юге Винницкой области курсом на север.
В 23:47 обнаружено движение группы вражеских дронов в Херсонской области курсом на запад.
В 00:46 группа вражеских БПЛА двигалась из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
По состоянию на 00:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:
Воздушные атаки России
Российские захватчики продолжают обстреливать энергетическую, газовую, железнодорожную и промышленную инфраструктуру на всей территории Украины.
В ночь на 8 октября агрессор обстрелял Украину 183 ударными дронами, защитникам неба удалось сбить 154 из них.
В частности, террористы ударили беспилотниками по Нежину, Прилукам и Семеновской общине в Черниговской области.
Обстрелы повредили железнодорожное полотно в районе Нежина, в результате чего было остановлено железнодорожное сообщение в направлении Киева, также в городе частично исчезла электроэнергия.
"Укрзализныця" сообщила о задержках в движении пассажирских поездов.
В Прилуках Черниговской области дроны повредили нефтебазу.
Также атака россиян оставила без электроэнергии жителей Сумского района.