ua en ru
Чт, 09 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов

Украина, Среда 08 октября 2025 23:55
UA EN RU
Россияне запустили по Украине дроны "Шахед": где риск ударов Фото: Украину масштабно атакуют российские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские военные запустили в направлении Украины дроны-камикадзе "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, слышны взрывы, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Карту воздушных тревог.

Враг атаковал ударными БпЛА преимущественно северные и восточные области Украины в течение всего дня среды 8 октября.

В 23:26 военные сообщили о движении дрона в районе города Одесса.

В 23:31 вражеские БпЛА фиксировались в Черниговской области и двигались курсом на запад, а также на юге Винницкой области курсом на север.

В 23:47 обнаружено движение группы вражеских дронов в Херсонской области курсом на запад.

В 00:46 группа вражеских БПЛА двигалась из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

По состоянию на 00:35 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Россияне запустили по Украине дроны &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Воздушные атаки России

Российские захватчики продолжают обстреливать энергетическую, газовую, железнодорожную и промышленную инфраструктуру на всей территории Украины.

В ночь на 8 октября агрессор обстрелял Украину 183 ударными дронами, защитникам неба удалось сбить 154 из них.

В частности, террористы ударили беспилотниками по Нежину, Прилукам и Семеновской общине в Черниговской области.

Обстрелы повредили железнодорожное полотно в районе Нежина, в результате чего было остановлено железнодорожное сообщение в направлении Киева, также в городе частично исчезла электроэнергия.

"Укрзализныця" сообщила о задержках в движении пассажирских поездов.

В Прилуках Черниговской области дроны повредили нефтебазу.

Также атака россиян оставила без электроэнергии жителей Сумского района.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Атака дронов
Новости
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Еще одна страна с почестями приняла Путина вместо ареста по ордеру МУС
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы