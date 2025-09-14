Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів
Армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Станом на 22:03 ворожі безпілотники рухалися:
- у центральній та південній частині Чернігівської області, постійно змінюючи курс;
- у західній частині Сумської області південно-західним курсом.
Станом на 23:02 російські "Шахеди" були виявлені:
- на заході Харківської області, курсом на Полтавську область;
- в центральній частині Чернігівської області, постійно змінюючи курс;
- у центральній частині Полтавської області, курс південно-західний.
О 23:19 ворожі дрони рухалися східніше Полтави, курсом на південь.
Моніторингові пабліки повідомляють про пуск "Шахедів" з 3-4 напрямків.
Станом на 23:52 ворожі дрони рухалися:
- у східній частині Харківської області, курс західний/південно-західний;
- в північній частині Полтавської області, курс західний;
- у східній частині Сумської області, курс південний;
- в східній частині Чернігівської області, постійно змінюють курс.
Станом на 00:27 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні атаки Росії
Минулої ночі російський агресор обстріляв Україну 58 дронами і балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23.
Сили ППО знищили 52 ворожі дрони, однак було зафіксовано влучання ракети і низки безпілотників у трьох локаціях.
Вдень 14 вересня ворог багато годин атакував "Шахедами" Чернігівську область, зокрема місто Ніжин. У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики з північного сходу.
Ввечері 13 вересня у Київській області сталася детонація боєприпасів під час перевезення потягом військового вантажу.
Однак залізничники та рятувальники у стислі терміни відновили рух пошкодженою ділянкою.