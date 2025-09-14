Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

Станом на 00:27 карта повітряних тривог України виглядала так:

Моніторингові пабліки повідомляють про пуск "Шахедів" з 3-4 напрямків.

Станом на 23:02 російські "Шахеди" були виявлені:

Повітряні атаки Росії

Минулої ночі російський агресор обстріляв Україну 58 дронами і балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23.

Сили ППО знищили 52 ворожі дрони, однак було зафіксовано влучання ракети і низки безпілотників у трьох локаціях.

Вдень 14 вересня ворог багато годин атакував "Шахедами" Чернігівську область, зокрема місто Ніжин. У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики з північного сходу.

Ввечері 13 вересня у Київській області сталася детонація боєприпасів під час перевезення потягом військового вантажу.

Однак залізничники та рятувальники у стислі терміни відновили рух пошкодженою ділянкою.