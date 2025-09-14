ua en ru
Пн, 15 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів

Неділя 14 вересня 2025 23:15
UA EN RU
Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку України: де загроза ударів Фото: Україна знову під атакою російських безпілотників (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ запустила в напрямку України дрони-камікадзе "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.

Станом на 22:03 ворожі безпілотники рухалися:

  • у центральній та південній частині Чернігівської області, постійно змінюючи курс;
  • у західній частині Сумської області південно-західним курсом.

Станом на 23:02 російські "Шахеди" були виявлені:

  • на заході Харківської області, курсом на Полтавську область;
  • в центральній частині Чернігівської області, постійно змінюючи курс;
  • у центральній частині Полтавської області, курс південно-західний.

О 23:19 ворожі дрони рухалися східніше Полтави, курсом на південь.

Моніторингові пабліки повідомляють про пуск "Шахедів" з 3-4 напрямків.

Станом на 23:52 ворожі дрони рухалися:

  • у східній частині Харківської області, курс західний/південно-західний;
  • в північній частині Полтавської області, курс західний;
  • у східній частині Сумської області, курс південний;
  • в східній частині Чернігівської області, постійно змінюють курс.

Станом на 00:27 карта повітряних тривог України виглядала так:

Росіяни запустили &quot;Шахеди&quot; в напрямку України: де загроза ударів

Повітряні атаки Росії

Минулої ночі російський агресор обстріляв Україну 58 дронами і балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23.

Сили ППО знищили 52 ворожі дрони, однак було зафіксовано влучання ракети і низки безпілотників у трьох локаціях.

Вдень 14 вересня ворог багато годин атакував "Шахедами" Чернігівську область, зокрема місто Ніжин. У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики з північного сходу.

Ввечері 13 вересня у Київській області сталася детонація боєприпасів під час перевезення потягом військового вантажу.

Однак залізничники та рятувальники у стислі терміни відновили рух пошкодженою ділянкою.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії