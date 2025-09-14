ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Снаряди вибухнули у поїзді: все про надзвичайну ситуацію на залізниці під Києвом

Київ, Неділя 14 вересня 2025 13:55
UA EN RU
Снаряди вибухнули у поїзді: все про надзвичайну ситуацію на залізниці під Києвом Фото: у Київській області снаряди сдетонували у потязі (facebook.com_DSNSODE)
Автор: Наталія Юрченко

В ніч на 14 вересня у Київській області була пошкоджена залізниця. Як відомо, сталася детонація боєприпасів у поїзді.

Що відомо про надзвичайну ситуацію на залізниці - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • вночі у Київській області пролунали вибухи, непов'язані з атакою;
  • сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж;
  • через надзвичайну ситуацію низка потягів затримується.

Вибухи у Київській області

Пізно ввечері 13 вересня у Київській області пролунали вибухи. Пізніше очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник підтвердив вибухи. Він наголосив, що вони не були повʼязані з повітряною атакою ворога.

Згодом глава ОВА заявив, що у Фастівському районі сталася надзвичайна ситуація. Внаслідок цього зазнала пошкоджень залізниця.

У мережі почали писати, що в Калинівці вибухнули боєприпаси. У соцмережах також публікували кадри пожежі у Київській області.

За даними ОВА, трьом жінкам надали медичну допомогу - у них була гостра реакція на стрес.

Затримки потягів

"Укрзалізниця" вночі повідомила, що через пошкодження інфраструктури поблизу Києва низка поїздів, які слідують через станцію Боярка, курсуватимуть зміненими маршрутом.

Крім того, інцидент спровокував затримки потягів. Українців попередили, що протягом дня можливі затримки окремих поїздів до 2-3 годин, доки вони слідують обʼїзними маршрутами.

У зону надзвичайної ситуації під Бояркою потрапив, зокрема, поїзд №73 Харків-Перемишль. Частину пасажирів поїзда доставили автобусами до Києва, а решта вирушила поїздом, але зі зміненим маршрутом.

Актуальну інформацію про затримки поїздів - можна знайти за посиланням: uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Вибух боєприпасів

Головне управління комунікацій ЗСУ повідомило РБК-Україна, що 13 вересня після 23:30 на перегоні в Київській області сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж.

Внаслідок вибуху особовий склад не постраждав, але рух залізницею був зупинений, три вагони - відчеплені.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Причину надзвичайної ситуації встановить розслідування та службова перевірка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Київська область ВСУ Вибух
Новини
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії