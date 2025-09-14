Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ

У ЗСУ підтвердили, що у Київській області в ніч на 14 вересня сталася детонація боєприпасів у поїзді. Рух залізницею був зупинений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Головного управління комунікацій ЗСУ.

"13 вересня після 23:30 на перегоні в Київській області сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж", - повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони - відчеплені.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Піротехнічна служба проводить обстеження території. Причину встановить розслідування та службова перевірка.