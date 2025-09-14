Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ
У ЗСУ підтвердили, що у Київській області в ніч на 14 вересня сталася детонація боєприпасів у поїзді. Рух залізницею був зупинений.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Головного управління комунікацій ЗСУ.
"13 вересня після 23:30 на перегоні в Київській області сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж", - повідомили у ЗСУ.
Зазначається, що особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони - відчеплені.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Піротехнічна служба проводить обстеження території. Причину встановить розслідування та службова перевірка.
Пошкодження залізниці
У ніч на 14 вересня через надзвичайну ситуацію в Київській області була пошкоджена залізнична інфраструктура. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що вибухи в області не були повʼязані з повітряною атакою ворога.
Через надзвичайну ситуацію низка поїздів змінила маршрут та затримується. Частину пасажирів поїзда Харків - Перемишль доставили автобусами до Києва, а решта вирушила поїздом, але зі зміненим маршрутом.
Трьом жінкам надали медичну допомогу - у них була гостра реакція на стрес.
У мережі вже показали кадри з місця надзвичайної ситуації у Київській області.