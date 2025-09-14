ua en ru
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ

Київська область, Неділя 14 вересня 2025 12:14
Вибух у поїзді на Київщині стався через детонацію боєприпасів, - ЗСУ Ілюстративне фото: ЗСУ підтвердили детонацію боєприпасів на Київщині (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У ЗСУ підтвердили, що у Київській області в ніч на 14 вересня сталася детонація боєприпасів у поїзді. Рух залізницею був зупинений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Головного управління комунікацій ЗСУ.

"13 вересня після 23:30 на перегоні в Київській області сталася поодинока детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж", - повідомили у ЗСУ.

Зазначається, що особовий склад не постраждав. Рух по залізничних коліях був зупинений, три вагони - відчеплені.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Піротехнічна служба проводить обстеження території. Причину встановить розслідування та службова перевірка.

Пошкодження залізниці

У ніч на 14 вересня через надзвичайну ситуацію в Київській області була пошкоджена залізнична інфраструктура. Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомляв, що вибухи в області не були повʼязані з повітряною атакою ворога.

Через надзвичайну ситуацію низка поїздів змінила маршрут та затримується. Частину пасажирів поїзда Харків - Перемишль доставили автобусами до Києва, а решта вирушила поїздом, але зі зміненим маршрутом.

Трьом жінкам надали медичну допомогу - у них була гостра реакція на стрес.

У мережі вже показали кадри з місця надзвичайної ситуації у Київській області.

