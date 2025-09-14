У Києві та низці областей оголосили тривогу: в чому причина

У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу. Вона повʼязана з ракетною небезпекою.

Станом на зараз карта тривога виглядає наступним чином:

"Негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні

При цьому в КМВА закликали жителів столиці подбати про свою безпеку.

"Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Обстріли України

У ніч на 14 вересня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М"/KN-23 та 58 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знищили 52 ворожі дрони, проте зафіксовано влучання ракети та ще шести БпЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків на двох місцях.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня Росія здійснила наймасованішу атаку: було випущено рекордні 810 дронів і 13 ракет.